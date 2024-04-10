Будут ли депортировать мужчин из-за границы: украинцам расставили точки над "і"

Что нужно знать украинцам за границей

Предоставление консульских услуг для военнообязанных за границей будет происходить одновременно с актуализацией данных.

"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", - заверила Ирина.

Фриз пояснила, что оформление консульских услуг военнообязанными за границей при наличии военно-учетных документов (ВОК) необходимо только для военного учета МО.

"Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60-ти дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место нахождения, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей", - отметила Фриз.