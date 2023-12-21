Будет ли грехом, если праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января?

Когда праздновать Рождество в 2023 году

1 сентября 2023 Украина перешла на новоюлианский церковный календарь. Согласно ему даты почти всех религиозных праздников "подвинулись" на 13 дней назад. Следовательно, и Рождество Христово стало приходиться не на 7 января, а на 25 декабря.

Однако протоиерей Виталий Клос отмечает, что переход на новый календарь не является принудительным.

"Каждая громада не только имеет право выбирать, как праздновать (по старому или по новому стилю), но и вообще жить. То есть каждая община в ПЦУ или УПЦ имеет возможность молиться либо по старому, либо по новому календарю", - объясняет священнослужитель.

Таким образом, каждый приход может выбрать дату празднования Рождества.

Как теперь соблюдать пост

Отмечание этого праздника предполагает определенную прежде духовную подготовку. К примеру, соблюдение поста.

Если человек соблюдает новый церковный календарь, тогда для него пост заканчивается 25 декабря. А если кто-то празднует 7 января, тогда и дальше нужно соблюдать Рождественский пост.

Так же нельзя начать Рождественский пост по новому календарю, а завершить по старому или наоборот.

"Православный человек, который для себя определил ту или иную громаду, знает даты в соответствии с календарем. Если человек начинает так, а заканчивает иначе, это означает, что он не понимает сути или запутался сам в себе", - говорит специалист.

Можно ли праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января

Протоиерей отмечает, что православный человек так праздновать не может.

"Так может праздновать человек, не понимающий сути самого праздника. Элементарный вопрос, может ли человек дважды родиться. Мы празднуем рождение спасителя, соответственно, так же и здесь", - объясняет доктор наук по богословию.