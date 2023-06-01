Безопасно ли есть старый картофель летом? Держите точный ответ

В Украине уже начался сезон молодого картофеля. Однако очевидно, что в запасах многих людей еще остался прошлогодний урожай корнеплода. Хорошо, если у вас есть хозяйство, и вы можете отдать картошку животным.

А можно ли есть старый картофель людям - читайте в материале Styler ниже.

Держите точный ответ

Запомните раз и навсегда: даже если старый картофель правильно хранился и нет признаков испорченности, употреблять его все равно не рекомендуется.

Дело в том, что в таком случае в картошке начинают активизироваться соланин и хаконин. Это ядовитые гликоалкалоиды, производимые в растениях семейства пасленовых.

Вещества можно найти в любой части растения - в листьях, плодах, стеблях, клубнях и т.п. Для человека, соланин очень токсичный, даже в небольших дозах, и может вызвать сильное отравление.

Больше всего гликоалкалоидов в кожуре картофеля.

Поэтому ни в коем случае не отваривайте и не запекайте старый картофель в кожуре.

Кроме того, в старом картофеле совсем нет полезных веществ, поэтому все, что вы съедите, для организма будет бесполезно.

Кому категорически запрещено

Как мы отметили выше, старый картофель нельзя есть кому-либо из-за большого количества токсинов в нем. Однако есть категория людей, для которых это может вылиться в летальный исход, даже при малейшей дозе.

Это дети до трех лет. Их желудочно-кишечный тракт еще не такой крепкий, как у взрослого человека, поэтому на все возбудители инфекций будет реагировать мгновенно и болезненно.