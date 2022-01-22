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Ці чотири симптоми можуть вказувати на зараження штамом Омікрон

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Субота 22 січня 2022 15:35
Ці чотири симптоми можуть вказувати на зараження штамом Омікрон Симптоми штаму "Омікрон" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У людей, які хворіють новим штамом коронавірусу "Омікрон", виявляють унікальні симптоми – біль у спині, пітливість, втрату апетиту та нудоту. Також хворі усе частіше не можуть одразу визначити різницю між коронавірусом та застудою.

Про це пише Bestlifeonline.

Симптоми штаму "Омікрон"

Біль у спині

Так, вчені кажуть, що мутація COVID може виявитися саме так. Лікарі в Південній Африці розповіли, що у пацієнтів часто спостерігалися м'язові болі, які виявлялися у вигляді болю в попереку.

Пітливість уві сні

Експерти кажуть, що нічна пітливість не розглядалася як загальний симптом вихідного штаму коронавірусу або варіанта Дельта. Вона тепер вважається поширеним симптомом штаму "Омікрон".

Втрата апетиту

Як відомо, "Омікрон" може спричиняти шлунково-кишкові симптоми. А втрата апетиту стала ще однією ознакою нового штаму COVID.

Лікар Санкет Джайн розповів, що часто пацієнтів госпіталізовують зі скаргами на втрату апетиту, нудоту та блювоту. Відповідно до протоколу медики проводять ПЛР, і результат виявляється позитивним.

Нудота

За словами Тіма Спектора, професора генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, нудота стала поширеним симптомом варіанта "Омікрон".

"У декого була нудота, невелика температура, біль у горлі та головний біль", – сказав він.

Зазначимо, що новий штам "Омікрон" має короткий інкубаційний період і в кінці його людина вже заразлива для оточуючих. Вірус має здатність уражати клітини верхніх дихальних шляхів.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ви виявили у себе симптоми "Омікрона".

Також ми писали, що Комаровський пояснив, для кого дуже небезпечний штам "Омікрон".

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Омикрон
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