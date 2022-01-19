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Що робити, якщо ви виявили у себе симптоми "Омікрона": покрокова інструкція

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Середа 19 січня 2022 20:55
Що робити, якщо ви виявили у себе симптоми "Омікрона": покрокова інструкція Колаж РБК-Україна: що робити при появі симптомів COVID-19
Автор: Роман Мирончук

"Омікрон" продовжує поширюватися по Україні. На даний момент новий штам коронавірусної інфекції вже виявлений в 8 регіонах нашої країни.

При появі перших симптомів захворювання необхідно відразу звертатися до лікаря. Про детальний алгоритм дій повідомляє Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

Що робити при появі симптомів COVID-19

  1. Залишайтеся вдома.
  2. Зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
  3. Опишіть свої симптоми. Розкажіть про те, чи контактували ви з людьми, які можуть бути інфіковані.
  4. Дотримуйтеся інструкцій, які вам дасть лікар.

Терміново викликайте швидку допомогу, якщо у вас:

  • Біль у грудях.
  • Важке дихання, задишка в стані спокою.
  • Ознаки дихальної недостатності.
  • Сатурація з рівнем кисню в крові менш ніж 92%.
  • Порушення свідомості.
  • Інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан.

Основні симптоми "Омікрона"

  • нежить
  • головний біль
  • утома
  • чхання
  • біль в горлі

У щеплених людей також ще може бути кашель, нудота, м'язові болі, діарея і навіть шкірний висип.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич розповів, коли українцям чекати на нову хвилю COVID-19.

Ми також писали про те, що у Франції виявили новий штам коронавірусу, яким вже заразилося 12 осіб.

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Коронавірус Омикрон
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