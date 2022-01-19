Що робити, якщо ви виявили у себе симптоми "Омікрона": покрокова інструкція
Колаж РБК-Україна: що робити при появі симптомів COVID-19
"Омікрон" продовжує поширюватися по Україні. На даний момент новий штам коронавірусної інфекції вже виявлений в 8 регіонах нашої країни.
При появі перших симптомів захворювання необхідно відразу звертатися до лікаря. Про детальний алгоритм дій повідомляє Telegram-канал "Коронавірус Інфо".
Що робити при появі симптомів COVID-19
- Залишайтеся вдома.
- Зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
- Опишіть свої симптоми. Розкажіть про те, чи контактували ви з людьми, які можуть бути інфіковані.
- Дотримуйтеся інструкцій, які вам дасть лікар.
Терміново викликайте швидку допомогу, якщо у вас:
- Біль у грудях.
- Важке дихання, задишка в стані спокою.
- Ознаки дихальної недостатності.
- Сатурація з рівнем кисню в крові менш ніж 92%.
- Порушення свідомості.
- Інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан.
Основні симптоми "Омікрона"
- нежить
- головний біль
- утома
- чхання
- біль в горлі
У щеплених людей також ще може бути кашель, нудота, м'язові болі, діарея і навіть шкірний висип.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич розповів, коли українцям чекати на нову хвилю COVID-19.
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