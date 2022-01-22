ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти четыре симптома могут указывать на заражение штаммом Омикрон

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 15:35
Эти четыре симптома могут указывать на заражение штаммом Омикрон Симптомы штамма "Омикрон" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

У людей, которые болеют новым штаммом коронавируса "Омикрон", проявляют уникальные симптомы – боль в спине, потливость, потерю аппетита и тошноту. Также больные все чаще не могут сразу определить разницу между коронавирусом и простудой.

Об этом пишет Bestlifeonline.

Симптомы штамма "Омикрон"

Боль в спине

Так, ученые говорят, что мутация COVID может оказаться именно так. Врачи в Южной Африке рассказали, что у пациентов часто наблюдались мышечные боли, которые проявлялись в виде боли в пояснице.

Потливость во сне

Эксперты говорят, что ночная потливость не рассматривалась как общий симптом исходного штамма коронавируса или варианта Дельта. Она теперь считается распространенным симптомом штамма "Омикрон".

Потеря аппетита

Как известно, "Омикрон" может вызывать желудочно-кишечные симптомы. А потеря аппетита стала еще одним признаком нового штамма COVID.

Врач Санкет Джайн рассказал, что часто пациентов госпитализируют с жалобами на потерю аппетита, тошноту и рвоту. В соответствии с протоколом медики проводят ПЦР, и результат оказывается положительным.

Тошнота

По словам Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, тошнота стала распространенным симптомом варианта "Омикрон".

"У некоторых была тошнота, небольшая температура, боль в горле и головная боль", – сказал он.

Отметим, что новый штамм "Омикрон" имеет короткий инкубационный период, и в конце его человек уже заразителен для окружающих. Вирус обладает способностью поражать клетки верхних дыхательных путей.

Ранее мы сообщали, что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона".

Также мы писали, что Комаровский объяснил, для кого очень опасен штамм "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон
LITE
Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022
Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022