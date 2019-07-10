ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні запустили пілотний проект е-малятко

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 15:11
В Україні запустили пілотний проект е-малятко
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українці зможуть отримати 10 базових послуг від держави, пов’язаних із народженням дитини

Кабінет міністрів України прийняв рішення про запровадження в Україні пілотного проекту е-малятко щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Мінюсту зазначив, що дана послуга дасть можливість батькам отримати 10 базових послуг від держави, пов’язаних із народженням дитини.

"Уряд подав законопроект до парламенту і на рівні закону закріпив сервіс е-малятко… Технічна підготовка даного сервісу потребує певного часу, ми сьогодні приймаємо рішення уряду про запровадження пілотного проекту е-малятко, який дасть можливість… усі технічні рішення підготувати до 1 січня 2020 року, щоб перші новонароджені українські громадяни в січні 2020 року могли скористатися цим сервісом", - поінформував Петренко.

Глава Мін'юсту також додав, що послугу можна буде отримати або в електронному форматі, або в будь-якому із 700 центрів надання адмінпослуг по всій території України.

За словами міністра, проект е-малятко спростить отримання послуг щодо:

  • державної реєстрації народження дитини;
  • реєстрації місця проживання малюка;
  • внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів;
  • реєстрації у державному реєстрі платників податків;
  • призначення державної допомоги при народженні дитини;
  • видачі посвідчення батькам багатодітних сімей;
  • призначення допомоги дітям, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив зміни до законодавчих актів для створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних із народженням дитини.

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що в Україні впровадять електронну послугу е-малятко. Планувалося, що сім'ї завдяки цій послузі зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн.

Кабмін запропонує Раді закласти підвищення зарплати вчителів у бюджеті-2020 Кабмін направив 3 млрд гривень на підтримку малих міст
Новини України Кабінет Міністрів Українипреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся