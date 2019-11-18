Чверть бюджету: стало відомо, на що українці витрачають найбільше

В Україні продовжують змінюватися ціни на різні продукти харчування з соціального кошика. При цьому деякі пункти з переліку дешевшають, а дещо різко злітає в ціні. Нещодавно Держстат опублікував статистику, розповівши, у скільки одній сім'ї обходяться щомісяця продукти.

Так, згідно з даними, щомісяця українська родина залишає на ринках і в продуктових магазинах близько 4000 грн на необхідні продукти.

На які продукти украинці витрачають найбільше грошей

Найбільш витратна "стаття" переліку - це м'ясо та м'ясні вироби. На них витрачається майже чверть із зазначеної суми.

На другому місці хліб та "хлібні продукти" (15%).

Третє місце за сиром, яйцями і молоком (12%).

На четвертій позиції - овочі, серед яких необхідна для кожного українця картопля (близько 10%).

А ось на традиційне сало українці витрачають менше двох відсотків. Не в пошані і риба, на придбання якої йде майже 6%.

Витрати українців на продукти (скрін: ukrstat.gov.ua)

Варто нагадати, що рекордсменом 2019 року стала картопля, яка подорожчала у вересні більше, ніж у два рази. А ось цибуля, яка ставила рекорди навесні, значно скинула в ціні. В жовтні майже на третину "злетіла" гречка, що пов'язано з малими площами посіву і дефіцитом крупи.