Пейте этот красный сок каждое утро и организм скажет вам "спасибо"
Стакан томатного сока утром - не только вкусное начало дня, но и мощный заряд пользы для всего организма. Этот напиток помогает не только пробудить пищеварение, но и насыщает тело важными витаминами и антиоксидантами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезен
Стакан томатного сока утром может быть полезным для борьбы с высоким уровнем холестерина. Он также может помочь предотвратить другие хронические заболевания благодаря одному мощному элементу.
Эксперты из Университета Иллинойса утверждают, что напиток полезен благодаря своим мощными преимуществами уровня ликопина. Это не только придает помидорам естественный красный цвет, но и является мощным антиоксидантом, который может помочь защитить клетки от повреждения.
Эти нестабильные молекулы, известные как свободные радикалы, могут способствовать старению и различным проблемам со здоровьем, поэтому противостоять этому можно с помощью некоторых продуктов, наполненных ликопином.
Диетолог Эдвард Джованнуччи из Гарвардской школы сказал, что форма молекулы ликопина делает его очень эффективным в гашении свободных радикалов. Ликопин может иметь специфические свойства, которые защищают клетку таким образом, как другие антиоксиданты.
Эта защита не только предотвращает признаки старения, но и может помочь уменьшить воспаление, что способствует снижению высокого уровня холестерина.
Исследования показали, что те, кто пил сок по крайней мере четыре раза в неделю в течение двух месяцев, почувствовали снижение уровня "плохого" холестерина.
Высокий уровень холестерина может блокировать кровеносные сосуды, что повышает вероятность сердечных проблем или инсульта.
Кому нельзя пить томатный сок
Томатный сок имеет много полезных свойств, но есть категории людей, которым стоит его избегать или пить с осторожностью:
- люди с болезнями желудочно-кишечного тракта - при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка или двенадцатиперстной кишки томатный сок может вызвать раздражение слизистой из-за кислотности. При панкреатите сок также может быть вредным
- люди с хроническими болезнями почек - из-за высокого содержания калия томатный сок может быть опасным при нарушениях работы почек
- аллергики - помидоры - достаточно сильный аллерген, поэтому при склонности к аллергическим реакциям его стоит избегать
- люди с камнями в желчном пузыре или почках - томатный сок может стимулировать желчеотделение, что в некоторых случаях может спровоцировать приступ
- при гипертонии - соленый томатный сок содержит много натрия, что может повысить давление. В таком случае лучше выбирать несоленый вариант
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