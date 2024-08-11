"Красные флажки" в дружбе: на какие 8 вещей обязательно нужно обратить внимание

Обесценивает ваши проблемы и чувства

Такой друг постоянно пренебрегает вашим мнением и эмоциями, а достижения умаляет или критикует. Например, вы жалуетесь на плохое самочувствие, усталость, а в ответ вместо поддержки слышите обвинение или бестактную попытку изменить тему разговора.

Осуждает вас

Такой человек осуждает ваши поступки, упрекает вас в ваших же неудачах.

Говорит только о себе

Во время встречи если и спрашивает о ваших делах, то в основном ваш ответ уже не слушает. Часто перебивает и меняет тему.

Критикует вас

Постоянно критикует вас и занижает самооценку. Это может звучать как комплимент, но вы ощущаете при этом оскорбление или унижение.

Не радуется вашим успехам

Вместо того чтобы порадоваться вам и вашим успехам, человек начинает "соревноваться" с вами или говорит, что вам просто повезло.

Не берет ответственность

Человек не хочет брать ответственность за свое поведение, не уважает ваши границы. Вместо прощения за оскорбление вы часто слышите, что "это была просто шутка" или же обвинение в том, что это вы "остро все воспринимаете" или "это ты все не так воспринимаешь".

Газлайтит вас

Когда вы говорите, что какие-то слова или действия друга были вам неприятны, в ответ вместо прощения вы слышите возражение ("Я этого не говорил/не говорила", "Ты все придумываешь, как всегда") - это признак токсичных отношений.

Не прилагает усилий для поддержания отношений

Такой друг игнорирует ваши попытки встретиться или назначает встречи без учета ваших планов и возможностей.

Психологи советуют с друзьями, в отношениях с которыми есть такие вещи, полностью прекратить общение или дистанцироваться.

Если вы видите некоторые из этих признаков или вы чувствуете себя некомфортно в такой компании, прежде скажите человеку, что вас беспокоит. Озвучьте, что именно в его поведении отрицательно сказывается на вас.

Делайте это спокойно и уверенно без взаимных обвинений и описывайте только собственные чувства. Если разговор не приносит результатов и друг продолжает сознательно игнорировать ваши просьбы, лучше прекратить такое общение.

Это может быть больно и сложно, но стоит окружать себя людьми, которые улучшают вашу жизнь, а не делают ее хуже.