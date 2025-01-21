"Красная кнопка" в кабинете Трампа. Для чего она и почему так всех пугает

Как меняют обстановку в Овальном кабинете

Легендарная "красная кнопка", расположенная в деревянной коробке на столе Resolute в Овальном кабинете президента США снова вернулась. И это обязательная вещь, которая нужна Дональду Трампу.

В 2021 году, когда в должность президента США вступил Байден - он распорядился немедленно убрать эту кнопку с рабочего стола. И персонал Белого дома выполнил это распоряжение, поскольку Овальный кабинет всегда переделывают в соответствии с предпочтениями нового президента. И на это есть всего пять часов - пока идет церемония инаугурации.

Чаще всего меняют ковры, портьеры, картины и статуи - их часто заменяют предметами из коллекции Белого дома и правительственных учреждений, чтобы они соответствовали вкусу нового президента.

Для чего нужна "красная кнопка" Трампу

"Красная кнопка" на столе президента США Дональда Трампа нужна для вызова дворецкого с охлажденным бокалом любимого напитка Трампа - диетической колы.

"Посетители часто путают кнопку "Диетическая кола" с "ядерной кнопкой". Все немного нервничают, когда я нажимаю эту кнопку", - рассказал Трамп в 2017 году в интервью для Financial Times.

Бывший помощник Белого дома по связям рассказал, что Трамп использовал эту кнопку, чтобы с шутливой мыслью смутить посетителей Овального кабинета.

"Вдруг он нажимал кнопку. Не зная, что делать, гости смотрели друг на друга с поднятыми бровями. Через несколько минут в комнату входил стюард, неся стакан, наполненный диетической кока-колой на серебряном блюде. И Трамп смеялся", - написал в своей книге "Команда гадюк" Крис Симс.

Кстати, говорят, что впервые эта кнопка появилась не при первой каденции Трампа. Ходили слухи, что ее установил Линдон Б. Джонсон - он устроил кнопку и деревянную коробку, в которой она содержится, чтобы его можно было предупредить о визите первой леди в Овальный кабинет.

Следующие президенты переняли традицию и использовали специальную кнопку для вызова помощников. Ричард Брэнсон рассказал в своих мемуарах "Обретение моей девственности", что Барак Обама также использовал кнопки на столе.

"Когда мы все встали, чтобы уйти, я заметил красные кнопки на его столе. Обама увидел, как я смотрю на них. Он: сказал: "Раньше они были там в чрезвычайных ситуациях, а теперь я использую их, чтобы заказывать чай для своих гостей", - написал Брэнсон.

Но Байден решил расстаться с этим гаджетом и торжественно снял ее с рабочего стола. Но оставил золотые шторы, которые были выбраны во время первого президентства Трампа.

Специальная кнопка на столе у Трампа (фото: CNP/INSTARimages.com)

Что еще добавил в кабинет Трамп

Из интересных артефактов в кабинет Трампа вернулись портреты отцов-основателей Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона и Томаса Джефферсона. Также - портрет популиста Эндрю Джексона.

А еще: бюст Уинстона Черчилля, скульптура Фредерика Ремингтона "Разбойник Бронко". От своего предшественника Трамп решил оставить портрет Бенджамина Франклина и бюст Мартина Лютера Кинга.