Красная или белая? Стало известно, какая фасоль полезнее

Чем полезна белая фасоль?

Белая фасоль богатая на содержание белка и поэтому очень полезна в борьбе с сахарным диабетом. Калорийность этого продукта всего 102 ккал на 100 г.

Также она богата клетчаткой, фолиевой кислотой, аминокислотой, кальцием и магнием. Для вегетарианцев фасоль практически полноценно заменяет мясо.

Еще одним полезным преимуществом этого продукта является то, что им легко и быстро можно утолить голод. А поступающий белок в организм, усваивается на 75%.

Регулярное потребление белой фасоли улучшает иммунитет, поскольку в ней содержится больше витамина С, чем в красных сортах. Также нормализует обмен веществ, укрепляет нервную систему и улучшает пищеварение.

Однако белую фасоль нужно потреблять не больше двух стаканов в неделю.

Чем полезна красная фасоль?

Красная фасоль богата витаминами группы В. В ста граммах продукта содержится дневная норма полезных свойств - это белки и минералы, хорошо усваиваемые организмом.

Регулярное потребление фасоли способствует укреплению иммунитета. Улучшает состояние центральной нервной системы и вид кожи.

Люди с диабетом могут снизить уровень сахара в крови, съев 100 г красной фасоли. Этот продукт выводит шлаки и токсины из организма.

Блюда из красной фасоли полезны худеющим людям. Поскольку у бобов нет лишних калорий.

Какая фасоль лучше?

Исследования показывают, что большое значение в этом вопросе имеет конкретный сорт каждого вида фасоли.

Однако классически, красная фасоль имеет больше калорий по сравнению с белой.

Соответственно она дает больше энергии организму и обогащает аминокислотами и витаминами группы B, а также натрием и магнием, фосфором и калием, цинком и селеном. Подольше сохраняет сытость организма.

Также красная фасоль богаче белками и углеводами, поэтому особенно полезна беременным.