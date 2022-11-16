Красная или белая? Стало известно, какая фасоль полезнее

Фасоль богата белком и по пищевой ценности превышает некоторые виды мяса. Эти плоды также содержат витамины и микроэлементы, что делает их практически незаменимыми для рациона. Но задумывались ли вы, какая фасоль полезнее - белая или красная?
Какая фасоль содержит больше полезных веществ, рассказываем на Styler.
Белая фасоль богатая на содержание белка и поэтому очень полезна в борьбе с сахарным диабетом. Калорийность этого продукта всего 102 ккал на 100 г.
Также она богата клетчаткой, фолиевой кислотой, аминокислотой, кальцием и магнием. Для вегетарианцев фасоль практически полноценно заменяет мясо.
Еще одним полезным преимуществом этого продукта является то, что им легко и быстро можно утолить голод. А поступающий белок в организм, усваивается на 75%.
Регулярное потребление белой фасоли улучшает иммунитет, поскольку в ней содержится больше витамина С, чем в красных сортах. Также нормализует обмен веществ, укрепляет нервную систему и улучшает пищеварение.
Однако белую фасоль нужно потреблять не больше двух стаканов в неделю.
Красная фасоль богата витаминами группы В. В ста граммах продукта содержится дневная норма полезных свойств - это белки и минералы, хорошо усваиваемые организмом.
Регулярное потребление фасоли способствует укреплению иммунитета. Улучшает состояние центральной нервной системы и вид кожи.
Люди с диабетом могут снизить уровень сахара в крови, съев 100 г красной фасоли. Этот продукт выводит шлаки и токсины из организма.
Блюда из красной фасоли полезны худеющим людям. Поскольку у бобов нет лишних калорий.
Исследования показывают, что большое значение в этом вопросе имеет конкретный сорт каждого вида фасоли.
Однако классически, красная фасоль имеет больше калорий по сравнению с белой.
Соответственно она дает больше энергии организму и обогащает аминокислотами и витаминами группы B, а также натрием и магнием, фосфором и калием, цинком и селеном. Подольше сохраняет сытость организма.
Также красная фасоль богаче белками и углеводами, поэтому особенно полезна беременным.
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