Літо може значно збільшитися через зміни клімату: вчені приголомшили прогнозом

Якщо люди нічого не будуть робити для того, щоб стримувати клімат, то літо в Північній півкулі Землі може збільшитися до шести місяців до 2100 року.

Експерти говорять про те, що такі температурні зміни будуть нести небезпеку країнам Північної півкулі. Під ударом можуть опинитися сільське господарство, охорона здоров'я і довкілля в цілому.

До таких висновків китайські вчені прийшли після аналізу даних, які збиралися з 1952 по 2011 роки. Експерти з'ясували, що за 1,5 століття тривалість літа збільшилася з 78 до 95 днів.

При цьому зимовий період скоротився всього на 3 дні, весна тепер триває 115 днів замість 124-х, а осінь - 82 замість 87 днів.

Вчені також зазначили, що зміни торкнулися найбільше Середземномор'я і Тибетського нагір'я. Якщо тенденція продовжиться, то до 2100 року зима буде тривати менш ніж два місяці, а весна та осінь значно скоротяться.

Це може позначитися на зростанні рослин, що своєю чергою призведе до зменшення кормової бази для тварин і порушення рівноваги в екосистемах.

Також постраждає і сільське господарство, оскільки паростки можуть загинути через пізніх весняних заморозків. Через тривале літо будуть страждати люди з алергією. Також це може стати причиною збільшення ареалу проживання комах, які переносять хвороби.