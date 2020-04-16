Під Чернівцями священик з коронавірусом вирішив вести службу в храмі: не вірить тестам

Коронавірус і церква (колаж: РБК-Україна)

На Буковині за день чотири священика заразилися коронавірусом

Коронавірус в Україні діагностували вже у 3764 пацієнтів, а за день кількість інфікованих збільшилася на 392 осіб. У Чернівецькій області - одній з лідерів за випадками COVID-19 у країні - за добу захворіли 73 людини, серед яких четверо священиків.

Про це розповів голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук в щоденному звіті про ситуацію з коронавірусом у регіоні.

За словами чиновника, один з інфікованих священнослужителів відмовився вірити результатами лабораторних тестів і прийняв рішення продовжити богослужіння в церкві.

"Дивує те, що один з них всіляко дивується і намагається відкинути цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження є неправдиві, і завтра збирається піти до храму і проводити богослужіння. Тут питання дійсно взаємної відповідальності, адже коли йдеться про життя і здоров'я людей, саме у питанні безпеки суспільство і держава повинні бути соратниками", - обурюється Осачук.

Також голова ОДА поінформував, що Центр громадського здоров'я України опублікував дані, де було зазначено, що обласний лабораторний центр - серед лідерів за кількістю проведених тестувань. Він також перший в країні по ефективності, результативності та за точністю досліджень.

Відео: На Буковині священик з коронавірусом вирішив продовжити богослужіння в церкві

Раніше ми писали про те, що в столиці продовжує зростати захворюваність серед ченців Києво-Печерської лаври - виявлено майже 100 випадків зараження. Також зафіксовано три випадки COVID-19 в Іонинському монастирі.

14 квітня у зв'язку зі спалахом коронавіруса на території Києво-Печерської лаври влада Києва ухвалила рішення про закриття монастиря на карантин.