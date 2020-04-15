У Києві підтвердили нові випадки COVID-19 у лаврі і Іонському монастирі

Фото: Києво-Печерська лавра (lavra.ua)

Один випадок виявили в лаврі, три в Іонському монастирі

Вчора, 14 квітня, захворювання коронавірусом підтвердили в Києво-Печерській лаврі, а також три в Іонському монастирі. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в Києві за добу був подвержден 61 новий випадок захворювання коронавірусом.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 1 – у Києво-Печерській Лаврі. І 3 – в Іонинському монастирі", - повідомив Кличко.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували антирекорд за кількістю захворювань. За 14 квітня підтвердили 392 нових випадку COVID-19. Всього в країні підтверджено 3764 захворювань.