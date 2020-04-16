Под Черновцами священник с коронавирусом решил вести службу в храме: не верит тестам

Коронавирус и церковь (коллаж: РБК-Украина)

На Буковине за день четыре священника заразились коронавирусом

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 3764 пациентов, а за день количество зараженных увеличилось на 392 человек. В Черновицкой области - одной из лидеров по случаям COVID-19 в стране - за сутки заболели 73 человека, среди которых четверо священников.

Об этом рассказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в ежедневной сводке о ситуации с коронавирусом в регионе.

По словам чиновника, один из инфицированных священнослужителей отказался верить результатам лабораторных тестов и принял решение продолжить богослужения в церкви.

"Удивляет то, что один из них всячески удивляется и пытается отбросить эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования является ложные, и завтра собирается пойти в храм и проводить богослужения. Здесь вопрос действительно взаимной ответственности, ведь когда речь идет о жизни и здоровье людей, именно в вопросе безопасности общество и государство должны быть соратниками", - возмущается Осачук.

Также глава ОГА проинформировал, что Центр общественного здоровья Украины опубликовал данные, где было указано, что областной лабораторный центр - среди лидеров по количеству проведенных тестирований. Он также первый в стране по эффективности, результативности и точностью исследований.

Видео: На Буковине священник с коронавирусом решил продолжить богослужения в церкви

Ранее мы писали о том, что в столице продолжает расти заболеваемость среди монахов Киево-Печерской лавры - выявлено почти 100 случаев заражения. Также зафиксировано три случая COVID-19 в Ионинском монастыре.

14 апреля в связи со вспышкой коронавируса на территории Киево-Печерской лавры власть Киева приняла решение о закрытии монастыря на карантин.