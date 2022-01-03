У Чернівцях водій хотів вигнати пасажирку з маршрутки, бо вона не мала дрібних грошей

Зі слів дівчини, вона їхала 11 маршруткою та не мала при собі дрібних грошей.

"У гаманці тільки сотня. Зайшла, вибачилась, сказала, що їду багато зупинок, за цей час буде більше людей – буде решта", - повідомила вона.

У відповідь вона отримала: "на вихід", причому в досить грубій формі.

На це вона сказала, що має можливість заплатити за проїзд і чому вона має виходити.

Після цього водій заглушив двигун і сказав, що не поїде далі.

"В салоні була жіночка, яка розміняла сотню мені, і все ніби добре, якби він не продовжував хамити мені всю дорогу та кричати "дзвони шефу, катай скаргу",

– зазначила Наталія Гунчак.

Окрім того, вона зазначала, що готова зателефонувати чи написати скаргу, але не знала куди.

У мережі користувачі висловили обурення з приводу інциденту.