У Чернівцях повінь допомогла чоловікові зловити гігантську рибу: клюнула на руку

На Калинівському ринку в Чернівцях чоловік зловив величезного коропа
На Буковині, яка зараз страждає від повені, чоловікові вдалося прямо на вулиці зловити велику рибу. Чималий улов чекав місцевого жителя у Чернівцях на Калинівському ринку. В мережі опублікували відео, на якому показано, як прямо серед торгових рядів чоловік оглушив коропа, а потім зловив його.
Відео з'явився на сторінці інформаційного агентства "АСС" у Facebook.
Деякі з присутніх припустили, що риба важить не менше десяти кілограмів, а в коментарях буковинці відзначили, що найімовірніше коропа знесло течією з Чорторийських ставків.
Улов виявився великим - риба в довжину становить близько півтора метра.
В коментарях українці не повірили, що така риба може водитися в водоймах.
У Чернівцях чоловік зловив величезного коропа (facebook.com/people/Алла-Спрінчіна)
Як ми раніше повідомляли, мешканців Львова просять у найближчі дні утриматись від поїздок в Карпати. Це пов'язано з паводками в західних областях України.
Автор: Людмила Жукова