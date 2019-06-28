Жорстоке вбивство 5-річної дитини "копами": нові деталі про поліцейських

Вбивство дитини поліцейськими під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

З'явилися нові подробиці про поліцейських, які винні у смерті п'ятирічного Кирила

Вбивство поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області відбулося 31 травня, але досі з'являються нові подробиці трагедії. Двоє поліцейських, яких звинувачують у вбивстві хлопчика вживали алкоголь протягом всієї доби. Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба на Громадському.

Він розповів, що бюро розслідувань похвилинно встановило місцезнаходження поліцейських після здійснення пострілу в дитину. Правоохоронці продовжували випивати, вони пили вдень, ввечері і навіть вночі.

Вбивство дитини поліцейськими під Києвом (відео: YouTube/Громадське Телебачення)

Кирилу прострелили голову з рушниці, лікарі боролися за його життя, але нічого зробити не змогли, хлопчик помер у лікарні 3 червня. При цьому місцева поліція спочатку хотіла "відмазати" своїх співробітників і вибудовувала різні версії інциденту.

Похорон дитини відбулися 5 червня. На початку церемонії бабусі хлопчика стало погано і її забрала карета швидкої допомоги. Батько Кирила також ледь не втратив свідомість, але від госпіталізації відмовився. Після того, як труну понесли до кладовища, на дорозі стало погано ще одній жінці.

Нагадаємо, що з'явилися фото і відео з фатального місця, де застрелили дитину. Сусіди родини показали, де в той день гуляли восьмирічний Артем, п'ятирічний Кирило і ще два хлопчики.

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