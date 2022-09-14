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У Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтера

Лабрадор у Чернівцях збирає гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях лабрадор, на ім'я Принц Паша, допоміг зібрати для ЗСУ 30 тисяч гривень. Зокрема, на вулиці за фото з собакою люди залишають будь-яку суму грошей.

Про це йдеться у сюжеті місцевого видання "Молодий Буковинець".

Собака вже встиг стати зіркою Чернівців, адже він виконує важливу справу - збирає гроші для українських військових.

За фото із собакою місцеві жителі донатять будь-яку суму. Тому собаці вже вдалося зібрати 30 тисяч гривень.

Зазначається, що свого часу Пашу віддавали в добрі руки. Так він потрапив у родину місцевого волонтера Володимира Дороша. Лабрадора приводять на благодійний ярмарок лише у вихідні, коли немає дощу та повітряної тривоги.

У Чернівцях лабрадор допомагає ЗСУ (molbuk.ua)

За день собака збирає від двох до чотирьох тисяч гривень.

"У нас було багато ідей, як збирати кошти на допомогу нашим хлопцям. І зараз основне завдання - забезпечити дронами наші бойові підрозділи на лінії фронту. Тож ми вирішили проводити благодійний ярмарок. Займаємося цим вже близько двох місяців. Долучилися до придбання двох дронів", - розповів Дорош.

Окрім того, собака розуміє команди "сидіти", "лежати", "стояти", "селфі". Однак, найбільше йому подобається гуляти та їсти.

У Чернівцях лабрадор допомагає ЗСУ (molbuk.ua)

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець співом менш ніж за місяць зібрав півмільйона гривень для ЗСУ.

Також ми писали, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

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