У Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтера

Собака вже встиг стати зіркою Чернівців, адже він виконує важливу справу - збирає гроші для українських військових.

За фото із собакою місцеві жителі донатять будь-яку суму. Тому собаці вже вдалося зібрати 30 тисяч гривень.

Зазначається, що свого часу Пашу віддавали в добрі руки. Так він потрапив у родину місцевого волонтера Володимира Дороша. Лабрадора приводять на благодійний ярмарок лише у вихідні, коли немає дощу та повітряної тривоги.

У Чернівцях лабрадор допомагає ЗСУ (molbuk.ua)

За день собака збирає від двох до чотирьох тисяч гривень.

"У нас було багато ідей, як збирати кошти на допомогу нашим хлопцям. І зараз основне завдання - забезпечити дронами наші бойові підрозділи на лінії фронту. Тож ми вирішили проводити благодійний ярмарок. Займаємося цим вже близько двох місяців. Долучилися до придбання двох дронів", - розповів Дорош.

Окрім того, собака розуміє команди "сидіти", "лежати", "стояти", "селфі". Однак, найбільше йому подобається гуляти та їсти.

У Чернівцях лабрадор допомагає ЗСУ (molbuk.ua)