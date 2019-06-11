У Чорному морі не можна купатися і ловити рибу: що сталося

Чорне море біля узбережжя Одеси і Одеської області позеленіло через те, що з'явилося багато водоростей. Через високу температуру повітря, а також температуру води, водорості інтенсивно розвиваються, що може призвести до того, що у воді з'являться небезпечні речовини і мікроорганізми. Фахівці Держпродпотребслужби не рекомендують відпочиваючим купатися в морі.

"У зв'язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивний розвиток водоростей, що може призвести до наявності в морській воді небезпечних речовин і мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання в такій воді і споживання виловленої на узбережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Вода в Чорному морі "позеленіла" (instagram.com/innalav)

Також на сайті зазначається, що на вихідних, 8 та 9 червня, у регіоні пройшли сильні зливи, що призвело до того, що велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів міста Одеси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Одеси і туристи розмістили в інтернеті фотографії води в Чорному морі, яка стала буро-зеленого кольору через водоростей.

А також ми розповідали про те, що екологи б'ють на сполох через стан Азовського моря і закликають не знищувати акваторію гумовими покришками.