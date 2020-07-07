Для українців відкрили 23 країни: куди можна полетіти

Куди можна полетіти з України (колаж РБК-Україна)

У МЗС розповіли, які країни відкриті для громадян України

У Міністерстві закордонних справ розповіли, в які країни зараз можуть в'їжджати українці. Зараз в цьому списку 23 держави. Серед них є країни, в які можна потрапити тільки при наявності візи. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Також в деяких країнах діють певні карантинні обмеження", - заявив Дмитро Кулеба.

Перелік країн, куди пустять українців:

Туреччина,

Сербія,

Албанія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Білорусь,

Великобританія,

США

Мексика

Єгипет,

Туніс,

Республіка Корея,

Ірак,

Іран,

Афганістан,

Бурунді,

Південний Судан,

Ефіопія,

Сомалі,

Кенія,

Замбія,

Танзанія,

Сейшельські острови

Нагадаємо, що країни Євросоюзу досі не відкрили небо для українцівчерез те, що наша країна знаходиться в "червоній зоні" у зв'язку з стрімкими темпами поширення коронавірусу.

Як ми раніше писали, Україна відновлює регулярні авіарейси, куди можна полетіти.

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Автор: Людмила Жукова