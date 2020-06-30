Чорне море знову позеленіло: купатися не рекомендується

Біля берегів Чорного моря знову неприємність для відпочивальників. Вода в морі стала знову зеленуватого відтінку. Неприємне явище було зафіксовано на багатьох пляжах Одеси, а також в області.

Зелений колір і неприємний запах морської води біля берегів – явище не нове. Практично щороку бувають періоди, коли вода в Чорному морі стає непридатною для купання. Як пояснюють в Головному управлінні з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, це відбувається в результаті аномального розвитку водоростей у воді.

"У зв'язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може призвести наявність у морській воді небезпечних речовин і мікробіологічних організмів, Головне управління Госпродпотребслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання в такій воді", - сказано в повідомленні

У відомстві відзначили, що вода стала зеленою через часті дощі та сильну спеку, оскільки така погода провокує цвітіння піноутворюючих водоростей.

Також фахівці порекомендували не вживати продукти, які були виловлені в Чорному морі – морську рибу, мідії, креветки та інші морепродукти.

У соціальних мережах з'явилися фото і відео того, як виглядають зараз пляжі в Одесі та на курортах в області.

Фото: dumskaya.net

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