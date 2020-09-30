У Чорнобильській зоні з'явився перший веломаршрут: де можна кататися

У Чорнобильській зоні відчуження з'явився перший веломаршрут, що допоможе ще більше розвинути туристичний потенціал Зони.

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження зазначили у Facebook, що ініціатива була розроблена і затверджена в рамках проекту "Магніти України: Чорнобиль".

Голова Агентства Максим Шевчук висловив надію, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження "побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника".

Також велотуристи зможуть зупинитися в колишніх населених пунктах, які багато років "приваблюють відвідувачів своєю самобутністю".

Такі маршрути для велосипедистів "сталкерів" розробляли спільно з представниками спортивної та туристичної велоспільноти України, щоб зафіксувати всі функціональні та топографічні особливості Зони відчуження.

Які маршрути та правила для велопрогулянки Чорнобильською зоною

Маршрут пролягає від КПП "Зелений мис" через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище.

Загальна протяжність - понад 45 кілометрів.

Для учасників велопрогулянок Чорнобильською зоною розробили перелік умов та інструкції.

"Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде наявний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту", - розповів помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.

Зазначається, що на всіх цих веломаршрутах провели радіаційно-дозиметричний контроль, і контрольні рівні можливого опромінення "гарантовано не будуть перевищені".

В Чорнобильській зоні облаштували перший веломаршрут (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Нагадаємо, що в Чорнобильській зоні пом'якшили обмеження і відкрили нові маршрути для туристів.

Також повідомлялося, що за незаконне проникнення в зону ЧАЕС хочуть запровадити кримінальну відповідальність.