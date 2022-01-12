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У Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звірі

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Чорнобиль, Середа 12 січня 2022 12:59
У Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звірі У Чорнобилі зимують тварини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зима в самому розпалі. Сніг і морози повністю вступили в свої права. У Чорнобилі звірі насолоджуються безлюдною зимівлею, адже їм ніхто не заважає.

Тварин показали на знімках, опублікованих в Facebook заповідника.

На знімках автор показав лося, рись, дикого кабана і лисицю. На фото ми можемо побачити, як граються на снігу тварини, і як комфортно їм на цій території.

Дивіться самі, як прекрасні звірі взимку.

У Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звіріУ Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звіріУ Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звіріУ Чорнобильському заповіднику зима по повній. Дивіться, як нею насолоджуються звіріТварини в Чорнобилі насолоджуються зимівлею (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях українці висловили свої емоції з приводу побачених кадрів. Вони захопилися створіннями, яких створила природа.

  • Там де нема мисливців та рибалок які вибивають все живе, лісорубів і аграріїв які труять поля - тваринам рай, природа тримає баланс і сама собі контролю.
  • Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини.
  • Краса! Дякую вам за фото!

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник знаходиться на території Іванківського та Вишгородського районів. Його площа становить 226964,7 га.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику в об'єктив фотокамери потрапили рідкісні птахи - орлани білохвости.

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Чорнобиль
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