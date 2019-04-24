Чорнобильський лемур: самий рідкісний звір потрапив на фото

У ЧАЕС виявили незвичайного гризуна
У Чорнобильській зоні відчуження фотографу вдалося сфотографувати рідкісного звіра, який, до речі, занесений до Червоної книги. Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження в соціальній мережі Facebook.
Ліщинова соня, яку також називають "
Скелет соні здатний стискатися по вертикалі, що дозволяє звірові згортатися у маленький клубочок, займати дуже мало місця та протискуватися у важкодоступні місця.
Уточнюється, що звірка назвали сонею, тому що більшу частину часу він проводить в сплячці, а активність проявляє виключно в нічний час доби. Крім того, вони сплять і взимку (з жовтня по квітень) у підземних норах.
Нагадаємо, що тварини в Чорнобилі почувають себе добре без людей. Експедиції вдалося помітити орлана-белосхвіста, оленя, дикого кабана, коней Пржевальського, які паслися на зимовому узліссі, лосиху, яка пильно придивлялася до непроханих гостей.
Ми писали про те, що тварини з Червоної книги - руді вечірниці гинуть через негоди у Запорізькій області.
До речі, в кінці минулого року Кабінет Міністрів розглянув і схвалив зміни до законодавства, які передбачають заборону використання диких тварин у цирках.