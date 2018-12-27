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Кабмін підтримав заборону використання тварин у цирках

Новини » Політика    27.12.2018 - 14:20
Кабмін підтримав заборону використання тварин у цирках
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пропонується встановити перехідний період терміном 5 років

Кабінет Міністрів розглянув та схвалив запропоновані Міністерством екології та природних ресурсів України зміни до законодавства, які передбачають заборону використання диких тварин у цирках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінприроди. 

За словами міністра Остапа Семерака, закон врегульовує ряд питань щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Зокрема, і заборону використання диких тварин у цирках із перехідним періодом 5 років.

Він зазначив, що цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого  проживання  тварин.

"Ми не можемо в один день заборонити використання тварин, не подумавши, що буде з ними далі, хто їх буде утримувати та годувати. Україна не перша країна, яка проходить цей шлях. Я також розумію, що ми отримаємо великий спротив від людей, неготових відмовитися від експлуатації тварин у видовищах", - зазначив Семерак. 

Також міністр екології повідомив, що на сьогодні в Україні ніхто не володіє інформацією щодо реальної кількості диких тварин, які є у приватній власності, тому Мінприроди виступає за створення Єдиного електронного реєстру з обліку диких тварин.

Зазначається, що офіційно виступи диких тварин у цирках заборонені у таких країнах як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція. 

Нагадаємо, у Вінниці в серані обмежили гастролі цирків-шапіто з тваринами

РБК-Україна повідомляло, що 7 серпня 2018 року в Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами

 

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