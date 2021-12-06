У Чорнобилі помітили незвичайного пернатого "гостя": фауна поповнюється (фото)

Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

Цього невеликого пернатого гостя з півночі помітив орнітолог. Птах сидів на мосту недалеко від річки Прип'ять і щось їв.

"Мігруючу групу жайворонків спостерігали і недалеко від Чорнобиля. Орнітофауна Чорнобильського заповідника поповнюється", - повідомили на сторінці.

У Чорнобилі побачили жайворонка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Чому жайворонка називають рогатим

Рогатий жайворонок отримав свою назву завдяки незвичайному забарвленню і пір'ям на голові у вигляді чіткої маски з трьома ріжками. Вони зустрічаються повсюдно поряд з польовими жайворонками, у них не така красива пісня, але при цьому вони більш яскраві і товариські.

Рогаті жайворонки відрізняються своїм подовженим оперенням на голові, кілька пір'я формують ріжки або вушка. Найбільш вони виражені у дорослих самців, менше у самок і практично непомітні у ювенільних особин.