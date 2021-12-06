ru ua
Пн, 06 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чорнобилі помітили незвичайного пернатого "гостя": фауна поповнюється (фото)

Новость на русском →
Чорнобиль, Понеділок 06 грудня 2021 15:55
У Чорнобилі помітили незвичайного пернатого "гостя": фауна поповнюється (фото) У Чорнобилі побачили рідкісного птаха (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильській зоні відчуження побачили мігруючого птаха - рогатого жайворонка.

Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

Цього невеликого пернатого гостя з півночі помітив орнітолог. Птах сидів на мосту недалеко від річки Прип'ять і щось їв.

"Мігруючу групу жайворонків спостерігали і недалеко від Чорнобиля. Орнітофауна Чорнобильського заповідника поповнюється", - повідомили на сторінці.

У Чорнобилі помітили незвичайного пернатого &quot;гостя&quot;: фауна поповнюється (фото)У Чорнобилі помітили незвичайного пернатого &quot;гостя&quot;: фауна поповнюється (фото)У Чорнобилі побачили жайворонка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Чому жайворонка називають рогатим

Рогатий жайворонок отримав свою назву завдяки незвичайному забарвленню і пір'ям на голові у вигляді чіткої маски з трьома ріжками. Вони зустрічаються повсюдно поряд з польовими жайворонками, у них не така красива пісня, але при цьому вони більш яскраві і товариські.

Рогаті жайворонки відрізняються своїм подовженим оперенням на голові, кілька пір'я формують ріжки або вушка. Найбільш вони виражені у дорослих самців, менше у самок і практично непомітні у ювенільних особин.

Як ми писали раніше, в Чорнобилі почали з'являтися гнізда давно зниклих птахів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль
LITE
Мода на натуральність: стиліст назвала топ-5 б'юті-трендів 2022 року
Мода на натуральність: стиліст назвала топ-5 б'юті-трендів 2022 року