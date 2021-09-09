У Чорнобилі показали таємничу птицю-хізніка: його практично ніколи не побачиш

У Чорнобильському заповіднику показали таємничу птицю-хижака, яку дуже рідко можна побачити. Це - яструб великий. Цей вид занесений до Конвенції Міжнародної торгівлі вимираючих видів флори і фауни.

Про це розповіли на сторінці Facebook заповідника.

Яструб - це найбільший вид з роду яструбиних, типовий лісовий житель. Він вибирає ліси будь-якого типу з високими деревами. Він дуже рідко трапляється на очі й поводиться таємниче.

В Україні цей вид поширений на всій території. Однак, в результаті багаторічного переслідування і знищення, птах став настільки потайним і обережним, що його практично неможливо побачити. Збільшення вирубки лісів - головна загроза для популяції яструба великого.

Яструб-мисливець

Яструб-тетеревятник - це майстерний мисливець. У здатності маневрувати, робити неймовірні піруети, грудьми проламлювати гущу очерету або тонких гілок - в цьому хижакові немає рівних. Короткі крила дають можливість легко пролітати між деревами і гілками, а довгий хвіст забезпечує хорошу маневреність.

У Чорнобилі показали яструба (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)