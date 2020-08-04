У Чорнобилі показали родича колібрі, який не вміє ходити по землі

В Чорнобилі показали на фото незвичайного птаха, якого часто плутають з ластівкою. Але насправді цей цікавий мешканець заповідника є близьким родичем колібрі, а ще він зовсім не вміє хоч по землі.

Мова йде про серпокрильця (або стрижа), який вільно себе почуває на території заповідника в Чорнобилі. Фото і розповідь про птицю з'явився на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

"Чорний серпокрилець - близький родич колібрі, хоча у нас його найчастіше плутають з ластівкою", - розповідають співробітники заповідника.

Стрижа іноді по праву називають аристократом неба. Вони люблять цілими компаніями "тусуватися" в небі, але до життя на землі птах абсолютно не пристосований. Кігтями серпокрилець добре чіпляється за вертикальну поверхню і може висіти нескінченно довго. А в польоті вони здатні навіть спати, правда, короткими уривками.

"У другій половині 1980-х одна з таких колоній була в Поліському заповіднику поблизу заплави Жолобниця. При появі людини птахи імітували атаку: летіли на високій швидкості з вереском мені в лоб, а потім за пару метрів змінювали напрямок польоту і швидко проносилися над головою. При цьому зрідка на голову могла прилетіти біла плямочка посліду..." - розповіли на сторінці заповідника.

Серпокрилець не може ходити по землі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Якщо молодий стриж випаде з гнізда на землю, дорослі не зможуть його підгодувати, та й злетіти він теж не зможе. Тому звідти птаха необхідно забирати, але й знайти і повернути гніздо (яке, як правило, високо під дахом) теж нереально.

"Визначити лежачого на землі стрижа досить просто - у нього крила довші хвоста на 2-3 см. Серпокрилець не здатний ходити по поверхні. У птаха майже відсутні м'язи нижніх кінцівок. Він може дуже повільно пересуватися з допомогою ніг і крил", - пояснюють орнітологи.

Стрижа, що випав з гнізда, краще посадити на стіну, звідки він може злетіти (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Допомогти злетіти молодому стрижеві не можна ні підкиданням, ні просто випускання з рук (молодий птах може в паніці вдаритися і травмуватися).

"Перш ніж злетіти, стриж уважно вивчить можливий шлях прольоту. Для цього краще всього його повісити на стіну будівлі десь на висоті три метри. Коли стриж сидить на стіні будинку спокійно, не викручує голову і не озирається, то його ще рано випускати", - порадили фахівці.

Раніше у Чорнобилі показали великого птаха-майстра маскування. Знайти його на фото дуже складно.

Також ми писали, що у Києві помічений лось на вулиці, який стрибає під автомобілі.