ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чорнобилі показали крупного птаха-майстра маскування: знайти на фото дуже складно

Чорнобиль, Понеділок 27 липня 2020 10:45
У Чорнобилі показали крупного птаха-майстра маскування: знайти на фото дуже складно
Чорнобильський заповідник (колаж: РБК-Україна)

У Чорнобилі на фото показали хижого птаха, який вміє зливатися з довкіллям

В Чорнобилі показали фото з рідкісним птахом, який вміє майстерно маскуватися. На знімку великого хижака досить складно помітити. Лише при уважному розгляді видно, що на сосновій гілці сидить чорний птах.

Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали красеня у Facebook.

А з коментарів під знімком стало зрозуміло, що перед нами червонокнижний орлан-білохвіст, якого в Україні можна зустріти рідко. І всьому виною людська діяльність.

"Маскування 80 рівня. А ви когось бачите на фото, крім дерев і чагарників?" - підписаний кадр.

У Чорнобилі показали крупного птаха-майстра маскування: знайти на фото дуже складно

Молодий орлан-білохвіст в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що оперення дорослого орлана-білохвоста світліше, через що його називають також "сіруватень", а дзьоб - яскраво-жовтого кольору.

Білохвіст вважається одним з найбільших представників хижих птахів Євразії. Адже розмах його крил досягає 2,5 метри.

Орлана-білохвоста занесено в усі три видання "Червоної книги України" (1980, 1994, 2009). А в останньому виданні (2009) він віднесений до категорії "рідкісний".

Головними загрозами та обмежувальними факторами для виду сьогодні вважають лісогосподарську діяльність, використання земель для розвитку інфраструктури, зміну гідрологічного режиму річок, меліорацію, браконьєрське полювання, нелегальну торгівлю та інші причини.

Раніше в Чорнобилі показали на фото рідкісного птаха-невидимку, який дуже швидко бігає.

Також ми писали, що у Чорнобилі зник птах, якого повно в кожному дворі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Чорнобиль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся