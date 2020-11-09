У Чорнобилі показали рідкісного птаха, який ковтає змію цілком

У Чорнобильському заповіднику показали на яскравих фото рідкісного птаха, що є природним ворогом плазунів. Це хижий птах змієїд. І на території природної зони гніздиться лише 4-6 пар.

Фото хижака з'явилося на сторінці Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

З півдня птахи повертаються до гніздових ділянок в кінці березня. Гнізда влаштовують на верхівках або бічних гілках сосни.

Хижий птах змієїд в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Змієїд - чималий за розміром птах. А ось гнізда він робить досить невеликі. Тому, коли самка насиджує єдине яйце, з гнізда стирчить її хвіст. Під час полювання дорослі птахи відлітають від гнізда на відстань до 30 км! Харчуються зміями і ящірками. Але під час похолодання, коли рептилії зникають, може полювати на дрібних мишоподібних гризунів", - розповіли співробітники заповідника.

А коли птах зловить змію, ковтає її цілком. Якщо здобич великих розмірів, можна бачити, як з дзьоба змієїда стирчить хвіст плазуна. Підоросле пташеня також ковтає змію цілком.

Змієїд в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Пташенята починають залишати гнізда тільки в середині серпня. Але ще до середини вересня вони тримаються на гніздовій території під опікою батьків. Почавши самостійне життя, молоді птахи мігрують в Африку, де й проводять тривалу зимівлю", - додали в описі рідкісної птиці.

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