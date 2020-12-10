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У Чорнобилі виявили унікальну хатинку: може, там живе Лісовик?

Автор: Анна Шиканова

В зоні відчуження в Чорнобилі виявили унікальну хатинку, яка абсолютно не змінилася за ці роки та не почала руйнуватися. Вона знаходиться на території селища Ладижич, жителі якого були відселені після аварії.

Як розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook, всі сусідні будинки за ці роки були зруйновані повністю або частково.

"Дерев'яний зруб, солом'яний дах так густо обплетені дикими кучерявими рослинами, що в будинку ледь видно вікна-очі. Але вони — цілі. На подив вся ця старенька поліська хатинка вціліла, хоча її більш нові будинки-сусідки з виселеного Ладижича не витримали випробування післяаварійними десятиліттями та поступово руйнуються в тузі за господарями", - йдеться в повідомленні.

У заповіднику відзначили, що хатинка тільки сильніше вросла в землю, як ніби пустила коріння, щоб вистояти за цей час.

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"А що, може, в хатинці оселилися нові мешканці, які наповнюють її новим духом? Раптом зупиняється тут Лісовик чи дідусь Ох, щоб набратися сил і далі подорожувати українськими казками? Або просто сюди забігають лісові звірі, і шукаючи притулку і захисту?" – пожартували у заповіднику.

В Чорнобилі виявили унікальну хатинку (Фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобилі вперше помітили птицю з голосом людини.

А також розповідали про те, що в Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст.

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