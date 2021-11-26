У Чорнобилі показали тварину, якої не було тут десятки років: зібралася зимувати
У Чорнобильському заповіднику показали несподіваного гостя. Це нетопир середземноморський (невеликий кажан з роду нетопирів).
Знімки опублікували на Facebook заповідника.
"Невеликого кажана з родини лиликових ще кілька десятків років тому ви б не зустріли на Поліссі", - сказано в повідомленні.
Однак нетопир білосмугий або нетопир середземноморський, судячи зі спостережень вчених, поступово розширює ареал проживання, в тому числі і в зоні відчуження.
Співробітники заповідника помітили цього рукокрилого під дерев'яною вежею для спостереження за птахами. Ймовірно, тварина вирішила там зимувати.
У Чорнобилі побачили кажана (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Для довідки
Цей вид поширений в Африці, Європі та Азії в різних місцях проживання, в тому числі сільськогосподарських і міських районах (в тому числі полює навколо вуличних ліхтарів). У Північній Африці цей вид, як правило, пов'язаний з людськими поселеннями, харчується в лісі, а також напівпустелі, поширений в оазисах Північної Сахари. Зустрічається в помірних луках і середземноморських чагарниках.
В Україні цей вид вперше зустрівся у 2012 році.
Як ми раніше писали, у Чорнобилі група хижаків влаштувала бійку за рибу.