У Чорнобилі дослідники побачили дуже рідкісну комаху: фото нічної красуні

У Чорнобильській зоні відчуження вчені помітили рідкісного нічного метелика, який занесений до Червоної книги України та вважається уразливим видом. Мова йде про стрічкарку блакитну чи блакитну орденську стрічку (Catocala fraxini), яка прийшла до вчених "на вогник".

Про нічну "гостю", яка відвідала Офіс наукового відділу, 8 жовтня розповіли на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Свою назву метелик отримав через характерну блакитну смугу на крилах, яка візуально нагадує стрічку або перев'язь.

Ця комаха є однією з найбільших представниць метеликів, які живуть в Україні та взагалі в Європі.

Нічний метелик в денний час спить і набирається сил, щоб після заходу сонця проявляти активність і літати в пошуках світла. Вчені зауважили, що стрічкарка блакитна дійсно дуже красива в польоті. Розмах її крил - до 110 мм, а взагалі довжина переднього крила може сягати 45 мм.

Співробітники Чорнобильського заповідника розповіли, що метелик завітав до них під час дощу та відразу після припинення опадів стрічкарку було вирішено перенести до її улюбленого дерева - тополі.

Метелик стрічкарка блакитна в Чорнобильській зоні (фото Станіслава Гуменюка / facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали про те, що у Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію - мідянку, яка занесена до Червоної книги.

Також повідомлялося, що недавно у Чорнобилі показали на фото рідкісну птицю-невидимку - деркача.