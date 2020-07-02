У Чорнобилі зник птах, якого повно в кожному дворі

У Чорнобильській зоні відчуження мешкає безліч птахів, але найчастіше там можна зустріти зяблика. А ось звичайних горобців хатніх, які не вщухаючи цвірінькають і взимку і влітку по території решти України, у Чорнобилі практично немає.

На Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічний біосферного заповідника з'явилися фото поширених дрібних горобиних, які наприкінці червня якраз закінчують гніздовий період.

Після зяблика друге місце за поширеністю займає крихітна пташка з химерною назвою вівчарик-ковалик. Вона досягає всього 10-12 см, а важить 6-8 грамів.

Багато в унікальному заповіднику лугового та лісового щеврика, білої плиски, вівсянки, співочого та чорного дрозда, чорноголової кропив'янки.

Співочий дрізд (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Біла плиска (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

А ось "класичних" для України горобців і білих лелек практично немає.

"Якби для зони відчуження створили регіональну Червону Книгу, в неї потрапило б багато звичайних синантропних видів: таких, наприклад, як горобець хатній або білий лелека", - сказано в повідомленні.

Раніше в Чорнобилі показали пташенят рідкісного птаха, які виглядають дуже дивно.

Також ми писали, що в Україні масово знищують красиву дику птицю, тому що вона заважає бізнесу.