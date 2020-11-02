ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чорнобиль закрили для туристів до кінця листопада: названа причина

Автор: Анна Шиканова

Чорнобильську АЕС повністю закрили від відвідування туристів

В Чорнобильську зону закрили доступ для туристів до кінця листопада 2020 року. Персонал Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" переведено на особливий режим роботи.

Популярні новини

Як повідомили на сторінці Чорнобильської АЕС в соціальній мережі Facebook, доступ на територію заборонений для громадян всіх країн.

"Перехід на особливий режим роботи. Адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 2 по 15 листопада перевести персонал станцій на особливий режим роботи. На робочих місцях залишиться тільки оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, персонал, який охороняє об'єкт і персонал, який забезпечує життєдіяльність об'єктів ДСП ЧАЕС. Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян всіх країн на територію станції принаймні до 30 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює адміністрація ЧАЕС, таке рішення було прийнято у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні. Рішення про обмеження доступу на територію ЧАЕС було прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у міськраді міста Славутич 29 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чорнобилі виявили унікальну тварину.

А також розповідали про те, що археологи знайшли в Чорнобилі артефакти, яким близько 8 тисяч років.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЧАЭСЧорнобильзапрет