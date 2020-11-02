Чорнобиль закрили для туристів до кінця листопада: названа причина

В Чорнобильську зону закрили доступ для туристів до кінця листопада 2020 року. Персонал Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" переведено на особливий режим роботи.

Як повідомили на сторінці Чорнобильської АЕС в соціальній мережі Facebook, доступ на територію заборонений для громадян всіх країн.

"Перехід на особливий режим роботи. Адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 2 по 15 листопада перевести персонал станцій на особливий режим роботи. На робочих місцях залишиться тільки оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, персонал, який охороняє об'єкт і персонал, який забезпечує життєдіяльність об'єктів ДСП ЧАЕС. Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян всіх країн на територію станції принаймні до 30 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює адміністрація ЧАЕС, таке рішення було прийнято у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні. Рішення про обмеження доступу на територію ЧАЕС було прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у міськраді міста Славутич 29 жовтня 2020 року.

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