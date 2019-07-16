Чорнобиль стане туристичним брендом: як це буде

Серіал "Чорнобиль" призвів до справжнього туристичного буму до зони відчуження. Гучний фільм від HBO про найстрашнішу техногенну катастрофу, що сталася 26 квітня 1986 року, притягує натовпи охочих подивитися на це місце. Приїжджих не лякає, що в містах-привидах Прип'ять і Чорнобиль досі можна виявити надзвичайно радіоактивні та смертельно небезпечні предмети.

Близько тижня тому Європейський союз передав Україні новий саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Тоді ж президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи заявив про початок створення там "зеленого коридору" для туристів.

Торік зону відчуження відвідали 72 тисячі туристів. У цьому порівняно з аналогічним періодом в 2018-му їх кількість збільшилася на 20%, розповів голова Держагентства з питань зони відчуження Віталій Петрук, передає "Сьогодні".

Ілюстративне фото: Чорнобильська зона відчуження (GettyImages)

Влада ухвалила рішення на цьому тлі зробити із зони Чорнобильської катастрофи своєрідний бренд. Зараз розробляється стратегія розвитку цього місця як туристичного об'єкта.

Планують прокласти нові туристичні маршрути, у тому числі й по воді. Також хочуть модернізувати старі КПП і побудувати нові. А ще зібралися зняти безпідставні заборони на відеозйомку.

За словами голови Держагентства, незабаром по річці Прип'ять пустять катери, а на в'їзді та виїзді по воді буде організовано дозиметричний контроль.

Ілюстративне фото: Чорнобильська зона відчуження (GettyImages)

"Оскільки інтерес у туристів до зони відчуження існує, а після серіалу "Чорнобиль" він ще більше виріс, президент доручив підтримати попит, але із забезпеченням повної безпеки для відвідувачів. Ми це доручення обов'язково виконаємо", - запевнив чиновник.

До речі, як розповідають самосели, які проживають у зоні відчуження, в цьому році фахівці після замірів радіації на землі рекомендували їм відмовитися від частини городу. Таким чином, говорити про повну відсутність небезпеки для здоров'я на місці Чорнобильської катастрофи поки не можна.

Ілюстративне фото: Чорнобильська зона відчуження (GettyImages)

Нагадаємо, що вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року викинув у повітря величезну кількість радіоактивних матеріалів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ліквідатори аварії, які працювали між 1987 і 1990 роками, піддавалися впливу високих рівнів радіації, в середньому близько 120 мілізівертів, що в тисячу разів могутніше, ніж звичайна рентгенографія грудної клітки. Науковці розповіли, що насправді відбувається з організмом людини при впливі такого високого рівня радіації.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.