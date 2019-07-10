Новий чорнобильський саркофаг: що це таке і як він виглядає

Новий саркофаг у вигляді арки споруджений над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС
Новий саркофаг у вигляді арки, який спорудили над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС був офіційно переданий Україні в середу, 10 липня, Європейським союзом.
Як повідомляється, постійний саркофаг на ЧАЕС був переданий в експлуатацію українській стороні, тобто віднині Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, який був побудований одразу після аварії.
Новий саркофаг над четвертим енергоблоком
Перший саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, почав руйнуватися і в разі обвалу майже 95% радіоактивних речовин могли знову потрапити в повітря.
Тому в 2004 році Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив тендер на проектування, будівництво і експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС. Переможцем тендеру стала компанія Novarka, спільне підприємство французьких компаній Vinci Construction Grands Projets і BOUYGUES.
Новий саркофаг над четвертим енергоблоком
На будівництво цього саркофага країни-донори зібрали 750 мільйонів євро.
За проектом новий саркофаг буде складатися з наступних елементів:
Термін дії експлуатації саркофага – не менше 100 років. Вага конструкції – 362000 тонн.
Новий саркофаг над четвертим енергоблоком
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чорнобилі знайшли предмет з убивчою радіацією.
А також розповідали про те, що Зеленський анонсував створення "зеленого коридору" в Чорнобилі.