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Новий чорнобильський саркофаг: що це таке і як він виглядає

STYLERЖиття    10.07.2019 - 21:12
Новий чорнобильський саркофаг: що це таке і як він виглядає
Новий саркофаг над 4 реактором ЧАЕС

Новий саркофаг у вигляді арки споруджений над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС

Новий саркофаг у вигляді арки, який спорудили над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС був офіційно переданий Україні в середу, 10 липня, Європейським союзом.

Як повідомляється, постійний саркофаг на ЧАЕС був переданий в експлуатацію українській стороні, тобто віднині Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, який був побудований одразу після аварії.

 

Новий саркофаг над четвертим енергоблоком

Перший саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, почав руйнуватися і в разі обвалу майже 95% радіоактивних речовин могли знову потрапити в повітря.

Тому в 2004 році Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив тендер на проектування, будівництво і експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС. Переможцем тендеру стала компанія Novarka, спільне підприємство французьких компаній Vinci Construction Grands Projets і BOUYGUES.

 

Новий саркофаг над четвертим енергоблоком

На будівництво цього саркофага країни-донори зібрали 750 мільйонів євро.

За проектом новий саркофаг буде складатися з наступних елементів:

  • основна споруда, що включає арочну конструкцію, проліт якої в напрямі північ-південь складає 257,44 м, висота 108,39 м, довжина 150 м, фундаменти, західну і східну торцеві стіни, необхідні забезпечуючі та допоміжні системи;
  • технологічний корпус, який включає ділянки дезактивації, фрагментації і упакування, саншлюзи, майстерні та інші технологічні приміщення.

Термін дії експлуатації саркофага – не менше 100 років. Вага конструкції – 362000 тонн.

 

Новий саркофаг над четвертим енергоблоком

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чорнобилі знайшли предмет з убивчою радіацією.

А також розповідали про те, що Зеленський анонсував створення "зеленого коридору" в Чорнобилі.

Офіс президента розкрив деталі ініціатив по Чорнобильській зоні Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС
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