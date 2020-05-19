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У Чорнобильській зоні тестують обладнання для раннього виявлення пожеж

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 15:53
У Чорнобильській зоні тестують обладнання для раннього виявлення пожеж
Фото: ліси в Чорнобильській зоні (facebook.com/dazv.gov.ua)

Система працює з використанням оптичного та тепловізійного позиціонування

У Чорнобильській зоні розпочато пілотний проект по випробуванню обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях. Вже встановлена одна система.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство з управління зоною відчуження в Facebook.

Відзначається, що дана система працює з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціонування.

"Дані з камер, які були встановлені в зоні відчуження, будуть надходити в диспетчерський пункт підприємства. Якщо обладнання зафіксує підвищення температурного режиму на території, яка буде простежуватися, а це близько 10 кілометрів, то диспетчеру буде автоматично надходити повідомлення. Система буде працювати 24/7 і диспетчер завдяки оптичним технологій зможе детальніше розглянути, де було зафіксовано перевищення температурного режиму і оперативно відреагувати", - повідомили в агентстві.

У разі успішності тестування, така технологія може бути використана на всій території зони відчуження.

Нагадаємо, в Україні з середини квітня тривали масштабні пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирської області. 13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що всі осередки пожежі в зоні відчуження були подолані. При цьому ліквідація пожеж в Житомирській області тривала.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України пожежатехнологіїЧорнобиль
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