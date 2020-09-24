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Під Вінницею побилися кандидати в депутати: закінчилося розбитою головою та стріляниною

Калинівський район, Четвер 24 вересня 2020 17:17
Під Вінницею побилися кандидати в депутати: закінчилося розбитою головою та стріляниною
Під Вінницею кандидати в депутати влаштували бійку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Політику за побиття опонента загрожує позбавлення волі на строк до 4 років

Під Вінницею побилися депутат і кандидат в депутати, і конфлікт завершився розбитою головою та госпіталізацією. Зловмисник був затриманий, проводиться досудове розслідування.

За фактом інциденту в Калинівському районі було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 296 КК - хуліганство). За це передбачено покарання до 4 років позбавлення волі. Про це 24 вересня передали в поліції Вінницької області.

Учасниками конфлікту стали чинний депутат Калинівської райради, який балотується до Калинівської об'єднаної територіальної громади, а також депутат Вінницької обласної ради та кандидат в депутати облради.

Зазначається, до поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської райради, який балотується до Калинівської ОТГ. За його словами, близько шести годин вечора 23 вересня до нього додому приїхав чинний депутат Вінницької облради з кандидатом у депутати облради. Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією напередодні місцевих виборів.

40-річний кандидат у депутати Вінницької облради вдарив опонента в голову. У відповідь потерпілий пошкодив Toyota Land Cruiser свого кривдника.

Працівник потерпілого втрутився в ситуацію і, щоб зупинити бійку, зробив постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Постраждалого депутата госпіталізували до лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Раніше повідомлялося, що під Києвом депутат "захищав" свій ставок від дітей, і у мережі з'явилося відео розборок з нунчаками іта стріляниною.

Нагадаємо, що бійки в Раді стали рекламою королівського театру Бельгії - йдеться про Королівський оперний театр Ла Монне в Брюсселі.

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