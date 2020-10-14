ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Черніговом керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дня

Бобровиця, Середа 14 жовтня 2020 19:05
Під Черніговом керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дня
Пістолет у руках (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Агітаційний намет партії розгромив учасник АТО на Донбасі

Під Черніговом через агітаційний намет партії "Опозиційна платформа - за життя" сталася стрілянина прямо на вулиці.

Інцидент стався в центрі Бобровиці 14 жовтня. Про це передали в прес-службі МВС України.

Правоохоронці не уточнили назву партії, однак на опублікованих з місця подій фото видно на наметі символіку ОПЗЖ.

Як розповіли в поліції, чоловік 1981 року народження попросив жінку в наметі прибрати її з вулиці, і назвав дану партію проросійською. Тоді агітаторка покликала керівника партійного осередку (1975 року народження). Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку.

Житель Бобровиці пошкодив агітнамет, а представник партії ОПЗЖ вистрілив в опонента з револьвера під патрон Флобера.

У результаті чоловік отримав поранення в плече.

Повідомляється, що обидва учасники конфлікту написали заяви в поліцію.

Слідчі відкрили щодо стрілка кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК. Санкції передбачають штраф, громадські або виправні роботи.

На противника ОПЗЖ, який зіпсував намет, також був складений адмінпротокол - за "хуліганку". Згідно зі статтею 173 КУпАП дрібне хуліганство карається штрафами, громадськими або виправними роботами з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративним арештом.

Деталі та обставини інциденту з'ясовуються.

Як пишуть у місцевому пабліку, намет ОПЗЖ розгромили учасники бойових дій на Донбасі.

Під Черніговом керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дняПід Черніговом керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дняПід Черніговом керівник осередку ОПЗЖ розстріляв людину серед білого дня

У Бобровиці член ОПЗЖ влаштував стрілянину і поранив чоловіка, який вимагав прибрати агітаційний намет (фото: mvs.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Вінницею побилися кандидати в депутати, і конфлікт політиків закінчилося розбитою головою і стріляниною.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом чоловік голови комісії вкрав і з'їв заяву кандидата на вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Черниговская областьбійкаагитацияСтрільбаОпозиційна платформа За життя
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся