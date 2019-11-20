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Під Черніговом чоловік зарізав жінку в РАГСі: всі подробиці (фото, відео)

STYLERПодії    20.11.2019 - 17:43
Під Черніговом чоловік зарізав жінку в РАГСі: всі подробиці (фото, відео)
Чоловік напав на співробітницю РАГСу (колаж РБК-Україна)

Чоловік напав на співробітницю РАГСу посеред білого дня

У місті Козелець Чернігівської області 34-річний чоловік несподівано з ножем напав на жінку, яка працювала в РАГСі. Інцидент стався на очах у відвідувачів з дітьми. Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Як повідомляється, чоловік серед білого дня напав на жінку і завдав їй десять ударів ножем у різні частини тіла. Після скоєного нападу чоловік втік. Очевидці інциденту відразу ж викликали швидку допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує.

Шукали нападника спеціально створені групи з дільничних офіцерів і оперативників. Їм допомагала Муніципальна варта і приватні охоронні компанії. Всі в'їзди-виїзди з Козельця були перекриті, фото чоловіка вмить облетіло селище.

Чоловік до вечора переховувався від правоохоронців і обурених громадян, але поліція все ж затримала його. Підозрюваний поміщений в ізолятор тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    Чоловік з ножем напав на жінку в РАГСі (фото: cn.npu.gov.ua)

    Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "замах на вбивство".

    За фактом нападу відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "замах на вбивство". Досудове розслідування триває.

    Чоловік з ножем напав на жінку в РАГСі під Черніговом

    Нагадаємо, що раніше у Гонконзі чоловік з ножем напав на людей.

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