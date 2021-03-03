У Чернігові працівник ліцею побив учня: хлопцеві видалили селезінку

У Чернігові працівник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою вдарив кулаком 17-річного учня, в результаті чого хлопець був госпіталізований і йому видалили селезінку.

Про це 3 березня передали в прес-службі прокуратури Чернігівської області.

За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій). Проводиться досудове розслідування.

За попередніми даними, працівник ліцею (помічник вихователя) вдарив учня після вечірньої перевірки. Це сталося ще 18 лютого. Через кілька днів неповнолітнього госпіталізували та прооперували в одній з чернігівських лікарень, видаливши пошкоджений орган.

Як розповіла у коментарі "Суспільне" прокурор Ірина Абдужабарова, відповідальна за зв'язки з громадськістю, мати хлопця звернулася до поліції тільки вчора, 2 березня.

За словами в.о. начальника Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Євгена Казаніна, поки йде розслідування, службової перевірки в закладі не проводять.

Також він додав, що батьки постраждалого ліцеїста в навчальний заклад зі скаргою не зверталися.

"Є кримінальне провадження, до нас звернулися слідчі. Вони не роз’яснили суть цього кримінального провадження, просили надати перелік документів, характеристику і т.д. Більше звернень офіційних до ліцею не було. Ані від мами, ані від тата", - сказав керівник ліцею.