У Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчину: відео розправи показали в мережі

У Кривому Розі три школярки жорстоко побили дівчину на території школи №15, яка знаходиться в Дзержинському районі. При цьому відео побиття знімали інші підлітки, які просто стояли і спостерігали над насильством.

Відео побиття школярки опублікував місцевий активіст і блогер Олексій Таймурзин на своїй сторінці в Facebook .

На відео видно, як підлітки змусили стати дівчину на коліна. Після чого школярка стала просити вибачення у дівчат. Одна з кривдниць сказала, що не прощає її, а потім вдарила дівчину в обличчя.

Після цього дівчину повалили на землю і почали бити. Постраждала просила припинити її бити.

Відео побиття школярки можна подивитися за цим посиланням.

"Сподіваюся, батьки агресивних підлітків, адміністрація даного навчального закладу, відділ освіти району, міста та області не будуть відмовчуватися, ніяк не реагуючи на подібні явища в навчальних закладах?!" - написав Олексій Таймурзин.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.