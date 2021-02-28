У Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчину: відео розправи показали в мережі
У Кривому Розі три школярки жорстоко побили дівчину на території школи №15, яка знаходиться в Дзержинському районі. При цьому відео побиття знімали інші підлітки, які просто стояли і спостерігали над насильством.
Відео побиття школярки опублікував місцевий активіст і блогер Олексій Таймурзин на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, як підлітки змусили стати дівчину на коліна. Після чого школярка стала просити вибачення у дівчат. Одна з кривдниць сказала, що не прощає її, а потім вдарила дівчину в обличчя.
Після цього дівчину повалили на землю і почали бити. Постраждала просила припинити її бити.
Відео побиття школярки можна подивитися за цим посиланням.
"Сподіваюся, батьки агресивних підлітків, адміністрація даного навчального закладу, відділ освіти району, міста та області не будуть відмовчуватися, ніяк не реагуючи на подібні явища в навчальних закладах?!" - написав Олексій Таймурзин.
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
- На жаль, таке бачиш часто. А найстрашніше, що вчителі бояться говорити відкрито про це, щоб не було конфлікту і плями на школі;
- Важкий мікрорайон є і завжди був;
- Ще до всяких інтернетів в мої 13-15 років такі дитячі розборки доводилося бачити постійно ... Хто пам'ятає, той знає. Особливо у парку Богдана Хмельницького, на вавилоні, імперії, так і просто за школою;
- Слідчий по справі вже працює, адміністрація школи реагує, батьки і діти в діалозі вирішують конфлікт. Ситуація за кадром істотно складніше, ніж здається...
- Це просто жах, цікаво батьки цих, навіть не знаю, як назвати, бачили своїх чад, що вони витворяють. Треба що б за це карали батьків, і дітей одночасно;
- Слів немає, і це дівчатка, майбутні мами. Я вважаю, що потрібно покарати батьків великою сумою штрафу, і притягнути цих дівчаток;
- Нація деградує!!! Що за діти пішли? Скільки жорстокості один до одного. Батьки, приділяйте дітям більше уваги і спілкуйтеся з ними. Багато що залежить від вас.
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