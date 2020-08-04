У Чернігові потужний вибух зрівняв з землею триповерховий будинок: відео з моментом НП

У Чернігові потужний вибух зрівняв з землею триповерхову будівлю. Обвалення сталося в результаті пожежі, що спалахнула вранці 3 серпня. Коли ж вогонь добрався до розташованого в будівлі балона, вона вибухнула. У мережі з'явилося відео з моментом руйнування.

На щастя, через масштабну пожежу і вибух ніхто не постраждав. Позаяк НП сталася в складських приміщеннях по вулиці Мазепи, 62-В.

На момент прибуття пожежних горіло близько 400 м² на першому поверсі триповерхової будівлі, де зберігалися дерев'яні піддони, упаковка і пально-мастильні матеріали, пише Чeline.

Пожежа та вибух у Чернігові (фото: val.ua)

Повідомлення про пожежу надійшло на "гарячу" лінію ДСНС близько 10 ранку. Вибух стався в районі третього поверху опівдні, й тоді площа загоряння різко збільшилася до 2400 м²

До гасіння було залучено 57 рятувальників і 12 одиниць техніки. Силами пожежних підрозділів загоряння було ліквідовано вже до шостої вечора.

У мережі з'явилося відео з моментом вибуху триповерхової будівлі.

У Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю (відео: facebook.com/workhard.chernigov)

Раніше ми писали, що під Києвом впав будинок, і під завалами опинилися люди.

Також повідомлялося, що в Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 осіб.