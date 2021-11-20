У Чернігові "коп" вимагав від чоловіка їсти бутерброд у масці: чим це закінчилося (відео)

На кадрах видно, як "коп" вимагав від чоловіка, який наминав бутерброд, надіти маску, позаяк карантинні обмеження в силі.

Своєю чергою громадянин попросив патрульного представитися і пред'явити документи, зачитав на камеру дані правоохоронця, а після заявив, що таке посвідчення нібито недійсне. І додав, що не вважає "копа" уповноваженою особою.

На питання чоловіка, що стало причиною претензій, патрульний розповів про вчинення громадянином адміністративного правопорушення, оскільки він знаходиться в громадському місці без маски або респіратора в карантин.

Також співробітник правоохоронних органів попросив чоловіка теж показати документи, але отримав відмову. Мотивував громадянин небажання пред'являти паспорт тим, що його не ознайомили з текстами законодавчих актів.

Тоді "коп" в телефоні став шукати потрібні постанови Кабміну, але отримав новий квест - чоловік запитав, чи будуть вони з печатками та підписами? На це патрульний відповів, що за бажанням громадянин може сам відшукати та ознайомитися з правилами і вимогами - вони є у вільному доступі.

Відвідувач вокзалу назвався юристом і зазначив, що чує таку аргументацію вперше. А щодо засобу індивідуального захисту - заявив, що фізично не може їсти в масці.

"Який закон це забороняє?", - запитав він.

Закінчилося тим, що патрульний просто зробив чоловікові попередження, попросив після їжі таки надіти маску, побажав всього хорошого та пішов.

Відео: у Чернігові патрульний сперечався про правила карантину з чоловіком без маски на вокзалі, який їв бутерброд