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Под Черкассами на работе насмерть замерзли двое мужчин

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Черкасская область, Вторник 18 января 2022 21:49
Под Черкассами на работе насмерть замерзли двое мужчин Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Черкассами на предприятии в селе Боровица произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом с двумя работниками. Мужчин обнаружили без признаков жизни на работе.

Об этом 18 января передали в пресс-службе Управления Гоструда в Черкасской области.

Сообщается, что сама трагедия случилась в воскресенье, 16 января. Погибшие работали электриком и охранников на предприятии ООО "АПК "МАЇС", деятельность которого связана с выращиванием зерновых и технических культур.

"По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни", - говорится в публикации.

О таком происшествии в пресс-службе полиции Черкасской области сведений в настоящее время нет.

Между тем, разбираться в причинах и обстоятельствах трагического инцидента станет новосозданная комиссия.

"По поручению Государственной службы Украины по вопросам труда, Управлением Гоструда в Черкасской области создана комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая", - отмечается в сообщении.

Другие детали о происшествии и о самих жертвах не указываются.

Напомним, что около двух лет назад похожая ситуация со смертью людей в холодильной камере произошла в Польше, где погибли два украинца 28 и 46 лет, которые работали на одном из складов в Садковице. Их тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в ноябре 2019-го. Мужчины оказались в бескислородной морозильной камере, которая представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу, ведь зайти туда означает подвергнуть себя смертельной угрозе.

Также мы писали о том, что в конце декабря в Мариуполе начали расследование в связи со смертью от холода мужчины, который незадолго до смерти ночью бежал совершенно без одежды и его заметили патрульные, но не остановили и не вызвали "скорую".

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Черкасская область
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