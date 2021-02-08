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У Львівській області сталась бійка зі стріляниною: постраждали двоє людей

Новость на русском → Львівська область , Понеділок 08 лютого 2021 15:19
У Львівській області сталась бійка зі стріляниною: постраждали двоє людей Фото: рушниця (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

У Львівській області в одному із сіл мешканець відкрив стрілянину з мисливської рушниці по двох учасникам бійки. У результаті вони отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, бійка зі стріляниною сталася вранці 7 лютого. Тоді 23-річний місцевий житель вистрілив з мисливської рушниці, влучивши в інших учасників бійки. Ними виявились жителі сусіднього села віком 22 та 25 років. З вогнепальними пораненнями вони були госпіталізовані в районну лікарню.

Після цього правоохоронці затримали зловмисника. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та направили на експертизу рушницю.

За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 КК України). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Фото: стрілянина у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

Нагадаємо, 24 січня в Ізмаїлі сталася стрілянина на дитячому майданчику. Як з'ясувалося, 14-річний підліток стріляв з травматичного пістолету у двох однолітків.

Крім того, в середині січня у Полтаві сталася стрілянина з постраждалими в центрі міста. Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями.

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