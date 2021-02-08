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Під Черкасами поліцейські катували чоловіка: у хід пішли залізний стілець і шланг

Новость на русском → Черкаси, Понеділок 08 лютого 2021 20:30
Під Черкасами поліцейські катували чоловіка: у хід пішли залізний стілець і шланг Під Черкасами поліцейські катували затриманого (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Черкаській області двох поліцейських підозрюють у жорстокому побитті затриманого. В хід пішов залізний стілець і шланг від вогнегасника. У потерпілого численні гематоми і вибиті всі зуби. Таким чином співробітники поліції намагалися вибити з нього зізнання.

Деталі інциденту розповіли на сторінці Державного бюро розслідування в соціальній мережі Facebook.

Як розповіли в ДБР, двом дільничним офіцерам поліції Черкаської області повідомили про підозру у жорстокому побитті затриманого чоловіка. Інцидент стався в місті Городище. Співробітники правоохоронних органів вирішили перевірити причетність 28-річного чоловіка до крадіжок і приїхали до нього в гараж, де він перебував разом із братом.

Оперативники забрали чоловіка у відділення, де два старших дільничних спробували взяти пояснення з приводу крадіжок та можливої участі місцевого жителя в цих крадіжках. З метою отримання зізнання у скоєнні злочину, дільничні у службовому кабінеті почали бити громадянина і зламали об нього металевий стілець.

Після цього вони одягли на нього наручники та почали бити його руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою – по обличчю і тілу. Потерпілий отримав внаслідок цього тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин обличчя, голови та спини. Також він позбувся зубів верхньої щелепи.

Про злочин стало відомо після того, як потерпілого привезли в лікарню. Він розповів, що його побили співробітники поліції.

На поліцейських відкрито кримінальне провадження за частиною 2 127 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Черкасами сталася масова бійка з погромом.

А також ми розповідали про те, що у Львівській області сталася бійка зі стріляниною.

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